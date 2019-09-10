تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحملة المكبرة التي نفذها حي العمرانية، بشارع العريش لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة المخالفات التى تعوق حركة سير السيارات والمواطنين.

واطلع راشد علي النتائج التي أسفرت عنها الحملة المفاجئة التي تم شنها، حيث تم رفع عدد كبير من الاستاندات الحديدية التى يقوم الباعة الجائلون بنشرها فى الشارع لعرض منتجاتهم وعربات المأكولات والأوتاد الحديدية والإعلانات غير المرخصة.

كما تمت إزالة عدد كبير من إشغالات المقاهى والكافيتريات المخالفة والمنشآت التجارية، ورفع ثلاجات العرض والفاترينات والكراسى ومولدات كهربائية.

تأتي الحملة التي تشنها محافظة الجيزة على شارع العريش، وهو أحد أكبر الشوارع التجارية الشهيرة بالمحافظة، في إطار سلسلة من الحملات اليومية التي تنفذ على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، والتي يتم التركيز فيها على إزالة المخالفات والإشغالات مهما بلغ حجمها لردع المخالفين، وقد شهدت الحملة تواجدا ميدانيا من محمد نور رئيس حي العمرانية، حيث تم تمركز الحملة لضمان عدم عودة الإشغالات مجددا بالشارع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال الحملة التي نفذها حي الدقي لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بشوارع التحرير والنور ووزارة الزراعة، والتي أسفرت عن رفع إشغالات بواسطة 6 سيارات نقل كبيرة.

كما تابع راشد الحملة التي نفذها حي الهرم لرفع المخلفات وإشغالات المحلات والمنشآت التجارية بشارع المنشية بمنطقة الطوابق، حيث تم رفع كافة أوجه الاشغال ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.