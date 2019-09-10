افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال توسعة مدرسة الحامول التجارية بنات بتكلفة 11.4 مليون جنيه، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.

وقال المحافظ إن المدرسة مقامة على مساحة 750 م2 من إجمالي 3 أفدنة مساحة إجمالية للمدرسة "أرضي + 4 طوابق"، تحتوي على 42 فصلا، وفراغات تكميلية وخدمات للوصول لإجمالي عدد 60 فصلا، لخفض الكثافة بالفصول إلى 35 طالبا بكل فصل، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول، وتحسين مناخ التعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "طه" أنه جرى طرح 20 مدرسة جديدة، بإجمالي 20 مبنى، و327 فصلا، وسيتم البت الفني من إجمالي الأولويات لـ 48 مدرسة، ليصبح باقي الأولويات 28 مدرسة جاهز للإعلان والطرح المركزي، كما تم طرح مدرسة قبريط التجريبية خارج الأولويات لدعم التعليم التجريبي، وتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن عدد المدارس التي جرى الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح بلغت 38 مدرسة بواقع 453 فصلا مدرسيا، بتكلفة 193 مليون و925 ألف جنيه، وأن عدد المدارس الجار العمل بها في خطة 2017- 2018 هي 4 مدارس بواقع 79 فصلا مدرسيا بتكلفة 52 مليون و910 ألف جنيه، وعدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2018- 2019 48 مدرسة بواقع 683 فصلا مدرسيا بتكلفة 343 مليون و480 ألف جنيه، وأن عدد المدارس التي جرى طرحها كأولوية أولى بلغت21 مدرسة وتم تسليم المواقع وبدء العمل ضمن المدارس الجار العمل بها خطة 2018- 2019 أولويات الطرح الأولى والثانية بإجمالي 69 مدرسة، وتم اعتمادها، ومتبقي 48 مشروعا (12 باقي أولوية أولى، و36 أولوية ثانية)، مؤكداً ان افتتاح المدارس الجديدة من شأنه الحد من الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم وتقليل الفترات ما يعود بالفائدة المباشرة على التعليم بالمحافظة.

جرت مراسم الافتتاح بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء إبراهيم القصاص، والدكتور عبدالعزيز حمودة، أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، واللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير الأمن لفرقة الحامول، وسلامة الويشي، مدير التعليم العام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.