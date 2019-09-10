قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الحرب القادمة ستكون على الفضاء بسبب سعي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى للسيطرة على الفضاء والاستفادة من موارده.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على فضائية "MBC مصر"، أن السيطرة على الفضاء تبدأ من مدى قدرة الدولة على قتل الأقمار الصناعية والمراكب الفضائية حيث نجحت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند، موضحا أن إيران حاولت غزو الفضاء ولكنها فشلت 3 مرات واحترقت صواريخها على القاعدة ولكنها تحاول كثيرا لتثبت قوتها وتعزيز موقفها التفاوضي.

وأكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن أكبر مخاطر "حرب الفضاء" هي استنزاف ثروات البلاد وإنفاق مليارات الدولارات على تصنيع أسلحة يكتشف في النهاية أن الدولة لن تستخدمها وفي غنى عنها، مشيرا إلى أن أموال تلك الأسلحة كان من الممكن استخدامها في إنهاء قضايا الجوع والفقر حول العالم.

وتابع: "استعمار الفضاء له عنصريين اقتصادي وعسكري، حيث تشكل روسيا والصين منافسا قويا للولايات المتحدة الأمريكية وهناك خوف أمريكي بأن تسبق الصين الجميع وذلك بعدما نجحت في الوصول إلى الجانب المظلم البعيد من القمر كما تعد لعملية إنزال جديدة على القمر، والعالم على أعتاب مرحلة استعمار الفضاء"