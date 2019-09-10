قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إنه قد شاهد اتهامات متبادلة بالسرقة ما بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن الإخواني محمود حسين قد تحدث عنه عدد من أعضاء الجماعة ووصفوه بـ"الحرامي الذي نهب فلوس قناة وطن"، موضحا أن أعضاء الجماعة تستقبل أعضائها وضيوفها في 3 عمائر في أرقي أحياء إسطنبول "مكان تجاري ومهم وفيه فنادق كثيرة".

وأكد أن حسين قد اشترى عقارا على هيئة قصر بمبلغ 2 مليار دولار أي ما يقرب من 40 مليار جنيه مصري، متابعا: "الإخوان مش عارفين راسهم من رجليهم علشان مفيش حسابات أو آليات رقابية".