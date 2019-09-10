تواصل إيران انتهاك الاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع 5 دول كبرى عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

ودائما ما تُعلن إيران أنها لن تلتزم بمجموعة من المعايير التي تم الاتفاق عليها وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

ودعا المدير العام بالإنابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إيران إلى الرد فوراً على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي، وذلك خلال خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

وانتهكت إيران مستويات تخصيب اليورانيوم المحددة في الاتفاق وكذلك المخزون الكلي لليورانيوم المخصب، فيما قالت إيران إنه على الرغم من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، فإنها ستواصل السماح بدخول مفتشي الوكالة الذين يراقبون برنامجها النووي.