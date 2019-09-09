قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، اليوم، إن حزبه يخوض بقيادة إيران "معركة كبرى" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي ذلك في وقت تصعّد فيه واشنطن، حليفة إسرائيل، ضغوطاتها على إيران، الداعمة الأبرز للحزب، في شأن الملف النووي وفرض سلسلة عقوبات جديدة عليها.

وأوضح نصرالله، في ختام كلمة أدلى بها بمناسبة الليلة الأخيرة من ذكرى عاشوراء: "نحن نخوض معركة كبرى ومخيّمنا تحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصره"، مضيفا: "قائد مخيّمنا اليوم هو الإمام (المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي) خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأضاف نصرالله: "الليلة وغداً سنقول لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو نحن قوم لا يمسّ بإرادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع".

ودعا "حزب الله"، مناصريه للمشاركة صباح غد الثلاثاء في المظاهرة السنوية التي يقيمها لمناسبة ذكرى عاشوراء، وسيدلي نصرالله خلالها بخطاب يتطرّق فيه إلى آخر التطورات السياسية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الماضي، عن تقليص الالتزامات النووية، بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية جديدة على طهران، هي الأخيرة في سلسلة من التدابير العقابية ومن ضمنها حظر على صادرات النفط الإيراني، وتجري إيران وثلاث دول أوروبية -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- محادثات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي، انسحبت منه واشنطن، وينص على تخفيف العقوبات على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

ودعا نتنياهو المجتمع الدولي للتخلي عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في العام 2015، كما فعل ترامب وممارسة المزيد من الضغوط على إيران، واتّهم نتنياهو إيران، في وقت سابق، اليوم، بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية. وقال إن "إسرائيل مصممة على منع إيران من حيازة سلاح نووي".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في الأسابيع الماضية، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن "عددا من الصواريخ أطلقت من سوريا باتجاه اسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية"، متهماً "ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بإطلاقها من محيط دمشق.

وأعلنت إسرائيل في 25 أغسطس الماضي عن شنها غارة في سوريا أحبطت خلالها هجوما كان يخطط له "فيلق القدس". إلا أن حزب الله قال إن إثنين من مقاتليه قتلوا في تلك الغارة قرب دمشق. وبعد ساعات منها، اتهم "حزب الله"، إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين ضد معقله في الضاحية الجنوبية في بيروت، متوعداً بالرد.

ورد حزب الله على الهجومين بالإعلان في الأول من سبتمبر الجاري، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية فيما تحدثت إسرائيل عن صواريخ طالت قاعدة عسكرية وردت بإطلاق قذائف على قرى حدودية لبنانية. وصباح اليوم، أعلن "حزب الله"، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان. واعترفت إسرائيل بسقوط إحدى طائراتها من دون ذكر تفاصيل او توجيه اتهامات.