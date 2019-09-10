قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن كل الجمعيات الأهلية تجتمع بشكل دوري مع أجهزة الدولة ورئيس مجلس الوزراء لنشر مبادرة "حياة كريمة" في القرى.

وأضاف "زمزم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم الاتفاق على تطوير 145 قرية في السنة الأولى لإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، موضحا أن تلك القرى ستشهد إنشاء خدمات حكومية داخلها مثل المدارس والوحدات الصحية والصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن أموال الجمعيات الأهلية وبرامجها وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهزة للتطبيق الفوري، متابعا: "بدأنا بقوافل طبية وعملنا مسح طبي لـ4 قرى ووصلنا إلى 12 ألف أسرة وكل جمعية مسؤولة عن مجموعة من القرى".