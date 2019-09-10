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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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"خش نام إنت متقلقش".. رجل يفاجئ بشاب يقتحم منزله فجرا ليتناول الإفطار

"خش نام إنت متقلقش".. رجل يفاجئ بشاب يقتحم منزله فجرا ليتناول الإفطار

الأنبا باخوم يلتقي شباب الاتحاد العالمي المسيحي للطلاب

الأنبا باخوم يلتقي شباب الاتحاد العالمي المسيحي للطلاب

محافظ دمياط تأمر بقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة بطلاء الواجهات

محافظ دمياط تأمر بقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة بطلاء الواجهات

قيادي منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة تعيش حياة أفخم من الأمراء

قيادي منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة تعيش حياة أفخم من الأمراء

"مكافحة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والسوشيال ميديا" على أجندة مؤتمر الشباب

"مكافحة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والسوشيال ميديا" على أجندة مؤتمر الشباب

ندوة بجنيف حول تطابق منهجية تنظيم داعش الإرهابي وميليشا الحوثي

ندوة بجنيف حول تطابق منهجية تنظيم داعش الإرهابي وميليشا الحوثي

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سؤال وجواب عن تفاصيل استبدال "الفان" بـ التوك توك ومصير السائقين

سؤال وجواب عن تفاصيل استبدال "الفان" بـ التوك توك ومصير السائقين

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة يالقاهرة وحار جنوبا

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة يالقاهرة وحار جنوبا

من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

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