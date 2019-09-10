قال المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مؤتمرات الشباب تعتبر انطلاقه حقيقية لتنفيذ عدد كبير من التوصيات التي يخرج بها كل مؤتمر على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن المؤتمرات يتم فيها مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ويشارك فيها الشباب من كل أنحاء العالم، موضحا أن الجلسات النقاشية التي تقام على هامش المؤتمرات تقدم عددا كبيرا من الحلول لبعض المشكلات التي تواجهها مصر.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أن جلسة "اسأل الرئيس" التي تقام على هامش المؤتمر يرد فيها الرئيس على كافة الأسئلة بوضوح وشفافية على المواطنين والشباب، متابعا: "هذا الأمر لم يكن يحدث من قبل ونشهد تغيير في طريقة عرض القضايا والمشكلات وبنوصل للحلول بشكل وآلية مشتركة من الشباب والحكومة والمواطنين والقيادة السياسية وهي استفاده عظيمة وطرح جديد".