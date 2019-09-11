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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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انتهاء السنة القبطية اليوم.. والمسيحيون يحتفلون غدا بـ"عيد النيروز"

انتهاء السنة القبطية اليوم.. والمسيحيون يحتفلون غدا بـ"عيد النيروز"

42647 تلميذا يبدأون الدراسة اليوم في بورسعيد

42647 تلميذا يبدأون الدراسة اليوم في بورسعيد

بعد الاعتداء على "قزم".. طبيب نفسي يوضح كيفية تأهيله عقب الحادث

بعد الاعتداء على "قزم".. طبيب نفسي يوضح كيفية تأهيله عقب الحادث

فيديو.. من كرة القدم للسلة.. مواقف محرجة للمعلقين بسبب المشجعات

فيديو.. من كرة القدم للسلة.. مواقف محرجة للمعلقين بسبب المشجعات

دول أفريقيا في مجلس الأمن تطالب برفع السودان من لائحة داعمي الإرهاب

دول أفريقيا في مجلس الأمن تطالب برفع السودان من لائحة داعمي الإرهاب

مبروك عطية عن المدرس الذي يحمل عصا لطلابه: "ده منظر واحد داخل زريبة"

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