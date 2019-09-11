استنكر وزراء الخارجية العرب، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة، بناء على طلب فلسطين، وأدانوا إعلان رغبته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

ورأى الوزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم، أمس، في دورة غير عادية، أن الإعلان عن ضم أراضي الضفة الغربية يعتبر تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا، من شأنه عرقلة أي فرصة لإحراز تقدم في عملية السلام وتدميرها، بحسب "العربية".

وأكد الوزراء على الاستعداد التام لاتخاذ كل الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذا الإعلان الإسرائيلي، الذي من شأنه إشعال الصراع والعنف في المنطقة والعالم.

وأصدروا بيانا، دعوا فيه المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وطالبوا بالتحرك الفوري لحل الصراع.

واعتبر وزراء الخارجية العرب أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة، فيما كلفوا الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون البيان.