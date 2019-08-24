تعقد غدا هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس بحضور الدكتور عصام فرج الأمين العام الجديد للمجلس.

وتضم هيئة المكتب في عضويتها كل من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس وعبد الفتاح الجبالي ومحمد العمري، وكيلا المجلس، والدكتور عصام فرج، الأمين العام.

ومن المقرر أن يستهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عصام فرج الذي تم تعيينه خلفا لأحمد سليم الأمين العام السابق الذي ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه لاتهامه بتقاضي رشوة.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات أبرزها شكوتي المجلس القومي للمرأة ضد كل من ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة بسبب حلقة السمنة، وتامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار بسبب حلقته مع رانيا علواني لاتهامه بالتهكم والسخرية من عمل المرأة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر الأربعاء الماضي إعفاء أحمد سليم من منصبه كأمين عام المجلس على خلفية القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية صباح الثلاثاء لاتهامه بتلقى رشوة في أمور تخص مهام عمله، وقرر المجلس اختيار الدكتور عصام فرج أمينا عاما جديدا، خلفا له، بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية التي تتعلق باستقالته من منصبه بالهيئة الوطنية للصحافة.

ويعد فرج ثاني أمين عام في تاريخ المجلس الذي أنشئ في أبريل 2017، بعد أحمد سليم الذي تم تعيينه في مايو من ذات العام.