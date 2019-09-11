دول أفريقيا في مجلس الأمن تطالب برفع السودان من لائحة داعمي الإرهاب

أعلنت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، عن طلبها برفع العقوبات المفروضة على السودان، وعدم اعتباره بلدًا داعمًا للإرهاب.

وأصدر الأعضاء الثلاثة، وهم جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، بيانا مشتركا مع ممثلي الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، ذكروا خلاله أنّ التطورات الإيجابية في السودان، جعلت مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي يُلغى عقوباته عليها.

كما ذكروا في البيان أنه يجب العمل بتلك القرارات، من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان، بما في ذلك سحب الخرطوم من "لائحة الدول الداعمة للإرهاب" وهو ما أقرته الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز".

وفي السياق ذاته، قالت الدول الثلاث، غير الدائمي العضوية في مجلس الأمن، في بيانها: "نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة".