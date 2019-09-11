علق المهندس عادل حسني رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، على ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بمحافظة القاهرة.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ظاهرة سرقة أغطية البالوعات منتشرة، مطالبًا بتضافر الجهود في المجتمع من أجل القضاء عليها.

وكشف حسني عن كمية أغطية البالوعات التي يتم سرقتها سنويًا، مشيرًا إلى أنها تصل لـ5500 غطاء سنويًا في القاهرة وحدها بمعدل سرقة 15 غطاء بالوعة يوميًا.

ولفت حسني إلى أن ظاهرة سرقة أغطية البالوعات كانت منتشرة في الأماكن الموجودة على أطراف القاهرة، مشيرًا إلى أن الأماكن الراقية داخل القاهرة الآن أصبحت تعاني من سرقة البالوعات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة أن الغطيان من مادة الزهر ولذلك يتم سرقتها، مشيرًا إلى أن الشركة لجأت لعمل غطيان من الأسمنت ومن مواد أخرى غير قابلة للبيع، مشددًا على عدم قدرة الشركة على استبدال كل الأغطية الموجودة في القاهرة نظرًا لأنها تزيد عن 350 ألف غطاء وتحتاج لميزانية ضخمة، مؤكدًا أن قيمة الغطاء الواحد تصل لـ5000 جنيه.