تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

لحظة هروب نتنياهو من حفل لحزب الليكود بعد إطلاق صواريخ من غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية من قطاع غزة على منطقتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل.

السيسي يطالب الحكومة بتحسن ملموس في إدارة المخلفات يشعر به المواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الجهود متواصلة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.

مبروك عطية عن المدرس الذي يحمل عصا لطلابه: "ده منظر واحد داخل زريبة"

أبدى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، رفضه لضرب التلاميذ داخل المدارس.

زلزال يضرب ألاسكا بقوة 5.7 ريختر

ضرب زلزال شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر، خليج ألاسكا، في إقليم المحيط الهادي، بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

"متحرش المرج": "كنت واقف على الناصية بهزر بكلمتين"

قررت نيابة المرج، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش اللفظى والجسدى بـ4 فتيات فى المرج.

فيديو.. ضربة أمنية لأهل الشر.. إحباط مخطط إخواني يستهدف مؤسسات الدولة من تركيا

رصد قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 بـ693 جنيها

شهدت أعيرة الذهب، اليوم الثلاثاء، تذبذبا واضحا ليرتفع سعرها جنيهين مقابل تراجع 4 جنيهات في بداية التعاملات.

تركي آل الشيخ يرحب بضم مكة محمد صلاح لموسم الرياض الترفيهي

رحب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بطلب عمرو باناجة الرئيس التنفيذي للهيئة، بشأن إمكانية ضم ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي "مكة"، ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي يبدأ في 15 أكتوبر المقبل.

ماني ينهي الجدل حول خلافه مع صلاح: سعيد مع جميع لاعبي ليفربول

عبر السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، عن سعادته الكبيرة لتواجده في صفوف الريدز خلال الفترة الحالية، موضحا أنه ليس هناك أي مشاكل معه في الفريق، لاسيما بعد الأزمة التي تناولتها الصحف في الفترة الماضية مع المصري محمد صلاح.