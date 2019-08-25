أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على تجربة "منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة".

وأكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، نجاحها في اختبار نظام إطلاق صواريخ متعددة "جديد" وضخم، أمس السبت، تحت إشراف الزعيم كيم جونج-أون.

وأوضحت "بيونج يانج" أن "خبراء علم الدفاع وعمال صناعة الدفاع حققوا معجزة غير مسبوقة، بإنجازهم المتمثل في تطوير أقوى قاذفة صواريخ متعددة وضخمة في العالم، اعتمادا على تقنيات محلية بحتة".

وقالت: إن "للحدث مغزى كبير في تاريخ تعزيز قدرة الدولة الدفاعية"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية (يونهاب).

وأوضحت وكالة "يونهاب" في مقال، أن كيم "قاد تجربة إطلاق قاذفة صواريخ متعددة وكبيرة للغاية تم تطويرها حديثًا، يوم أمس السبت، وأن اختبار الإطلاق أثبت أن جميع المواصفات التكتيكية والتكنولوجية للنظام قد وصلت بشكل صحيح إلى المقاييس المحددة سلفًا".

فيما أبدى زعيم كوريا الشمالية، سعادته الغامرة بـ"القدرة القتالية الضخمة لنظام الأسلحة"، وأشاد بعلماء الدفاع الشباب، لتصميمهم نظام الأسلحة، معتمدين فقط على تصورهم، ولكنهم حققوا نجاحا من أول مرة للاختبار" مختما: "إنه حدث كبير فعلا" وفقا للوكالة.

وأعلن أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين، يعتقد بأنهما باليستيين قصيري المدى، قبالة سواحلها الشرقية، قائلا إن كليهما حلقا إلى مسافة تبلغ 380 كيلومتر تقريبا وعلى ارتفاع 97 كيلومترًا.

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، الأربعاء الماضي، من سول، أنّ الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية ، والمتوقفة منذ عدة أشهر.