انطلق اليوم الأربعاء، العام الدراسي الجديد للصفوف الأول والثاني الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بمحافظة جنوب سيناء، وقامت المدارس باستقبال الأطفال بالبالونات وتوزيع الحلوى وتنفيذ بعض البرامج الترفيهية لهم، خاصة أطفال مرحلة رياض الأطفال.

وحرصت معلمات رياض الأطفال على تنفيذ أنشطة ترفيهية جذابة للأطفال في اليوم الأول، وذلك ضمن برنامج استقبال الأطفال الذي أعد مسبقا.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن جميع المدارس أعدت برنامجا خاصا لاستقبال الأطفال بشكل مبهج ومشوق، خاصة لأطفال رياض الأطفال بالمستوى الأول والثاني، كما جرى استقبال تلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي بشكل مختلف هذا العام.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدارس استقبلت اليوم 12656 تلميذا وتلميذة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث جرى التحاق 1500 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرسمية عربي بالمستوى الأول رياض أطفال و640 تلميذا وتلميذة بمدارس الرسمية لغات بإجمالي عدد 2140 تلميذا وتلميذة.

كما جرى قبول 1750 تلميذا وتلميذة بالمدارس الرسمية عربي المستوى الثاني برياض الأطفال و849 تلميذا وتلميذة بمدارس الرسمية لغات بإجمالي عدد 2599 تلميذا وتلميذة.

وتابع: "والتحق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية عربي 3431 تلميذا وتلميذة، و690 تلميذا وتلميذة بالمدارس الرسمية لغات بإجمالي 4121 تلميذا وتلميذة، أما الصف الثاني الابتدائي فالتحق به 3196 تلميذا وتلميذة بالمدارس الرسمية لغات، و600 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرسمية لغات بإجمالي 3796 تلميذا وتلميذة".