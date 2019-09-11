قال الدكتور مصطفى إبراهيم الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إن مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة بمركز بدر بالبحيرة، يعتبر من أكبر المشروعات القومية في مصر، وذلك لدوره الحيوي في ضبط الأسعار في الأسواق المصرية.

وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى، أنه تم اختيار إقامة هذا المشروع الضخم في محافظة البحيرة، لأنها تنتج 70% من المنتجات الزراعية الخضروات والفاكهة، منها 60% منتجات توجه للتصدير، وأن تكلفة إقامة هذا المشروع ستتعدى المليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 57 فدانا وتضم 522 معرضا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا.

وتابع "إبراهيم" أن المشروع سيضم منطقة صناعية للمنتجات الزراعية ومناطق خدمية تضم المباني التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتريات، وتعمل البورصة السلعية وفقا لآليات مختلفة عن الطرق التقليدية في بيع السلع الغذائية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه البورصة ستساهم كثيرا في ضبط الأسعار، وأنه على حسب الإحصائيات والدراسات الموضوعة للمشروع فإنها ستوفر ما يقرب من 5000 فرصة عمل للشباب.