سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

انخفض سعر اليورو خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر في البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف اليورو في عدد من البنوك المصرية من بينها بنك أبو ظبي الإسلامي والبركة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.15 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.