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صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا على مستوى العالم

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البنك التجارى الدولى يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى

البنك التجارى الدولى يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى

المصرف المتحد يطرح شهادة ثلاثية جديدة بعائد متميز

المصرف المتحد يطرح شهادة ثلاثية جديدة بعائد متميز

باقة مميزة من الأوعية الادخارية تطرحها البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بعد استحقاقها

باقة مميزة من الأوعية الادخارية تطرحها البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بعد استحقاقها

انفراد.. شركة أمريكية تقيم مدينة طبية تعليمية بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار دولار

انفراد.. شركة أمريكية تقيم مدينة طبية تعليمية بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار دولار

"جلوبال براندز" تمنح "الأهلي المصري" جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية

"جلوبال براندز" تمنح "الأهلي المصري" جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية

خلال ندوة بـ"الوطن الاقتصادى": التنسيق بين الحكومة والمطورين العقاريين لوضع استراتيجية واضحة للتنمية "حتمي"

خلال ندوة بـ"الوطن الاقتصادى": التنسيق بين الحكومة والمطورين العقاريين لوضع استراتيجية واضحة للتنمية "حتمي"

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عجائب غرف العمليات: "ذهب وزلط وأدوات منزلية" في بطون المرضى

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"تعالوا نفرَّحوها".. بنات الإسكندرية يجبرن خاطر مغتربة في حفل خطوبة

"يعتبرها بيته".. مدير مدرسة "قدوة للجميع": يدهن السور وينضف الحوش

"يعتبرها بيته".. مدير مدرسة "قدوة للجميع": يدهن السور وينضف الحوش

"حساب نووي".. جولة في "أكاونت" عالم الذرة المصري المتوفى في المغرب

"حساب نووي".. جولة في "أكاونت" عالم الذرة المصري المتوفى في المغرب

بينها عدم متابعة المرايا الجانبية.. 9 أسباب تؤدي لحوادث الطرق

بينها عدم متابعة المرايا الجانبية.. 9 أسباب تؤدي لحوادث الطرق

نشرة وظائف الأسبوع.. فرص عمل بالبنوك والجامعات والقطاع الحكومي

نشرة وظائف الأسبوع.. فرص عمل بالبنوك والجامعات والقطاع الحكومي

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