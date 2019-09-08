سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك الخاصة والحكومية، وذلك وفقًا للتعاملات التي وردت اليوم، الأحد 8 سبتمبر الجاري على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.