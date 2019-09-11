سعر الريال السعودي اليوم في مصر

انخفض سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء الريال السعودي في بنوك مختلفة بينها بنك بلوم مصر على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.