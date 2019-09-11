قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استقرار ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، إذ تصل درجة الحرارة اليوم لـ33.

وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ نسب الرطوبة تختلف من يوم لآخر، ونشاط الرياح في الصباح الباكر يقلل الشعور بالرطوبة ويعمل على زيادة الشبورة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الطقس في المناطق الساحلية جميل ومناسب لقضاء الإجازات، ولن يكون هناك تغير في درجات الحرارة مع بداية موسم الخريف 20 سبتمبر.