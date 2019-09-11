"أوبرا دمنهور" تحتفل بذكرى وفاة فايزة أحمد وبليغ حمدي الجمعة المقبل

تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ذكرى وفاة الفنانة فايزة أحمد والفنان بليغ حمدي، على مسرح دار أوبرا دمنهور في الثامنة مساء يوم الجمعة 13 سبتمبر، في حفل فني تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات، هي: حمال الآسية، بتسأل ليه عليا، بصراحة، قاعد معايا، حيران، ياما قلبي قال لا، تخونوه، خسارة خسارة، حاول تفتكرني، سلامات يا حبايب، كله ماشي، موعود، فات الميعاد.

يشارك في الغناء نخبة من نجوم الفرقة، هم: يمنى حسن، نعمة عصمت، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الخوى، حسام كمال، ياسر سعيد، مروة حمدي.