بدأت، اليوم، في محافظة أسيوط، الدراسة في الصفوف الدراسية الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، على أن تبدأ في باقي الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 21 سبتمبر الجاري.

وبدأ التلاميذ منذ الصباح الباكر في التوافد على المدارس في أول يوم من بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، وسط توجيه معلمي ومديري المدارس لأولياء الأمور بعدم دخول حرم المدرسة وتوجيه نصائح لهم في بداية العام الدراسي منها ترك أطفالهم لمعلمات المدرسة وعدم التكدس أمام البوابة.

ومن جانبه تفقد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عدد من مدارس إدارة الفتح التعليمية للوقوف على انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد وشملت مدرسة "النهضة بأسيوط الجديدة والمدرسة اليابانية ".

وأكد وكيل الوزارة على انتظام أكثر من 238 ألف تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال بجميع أنواع المدارس الحكومية والرسمية "عربي ولغات"، والخاصة "عربي ولغات"، و"اليابانية "، وسط إعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن وحضور كثيف من الطلاب في أول يوم دراسي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويجري التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم، لافتا إلى التنسيق مع قطاع الداخلية والصحة والمحافظة وذلك لمتابعة مدى انتظام الدراسة في المدارس والعمل على حل آية مشكلة قد تظهر.