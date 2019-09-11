أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الرسمي طرح قطع أراض سكنية بالمدن المتميزة والأكثر تميزًا، وتشمل المدن المتميزة الآتي: "6 أكتوبر الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، السادات، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، برج العرب الجديدة، غرب قنا، ومدينة ناصر".

وتشمل الأراضي السكنية الأكثر تميزًا مدن "القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، العبور، المنيا الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، وأسوان الجديدة".

يبدأ التسجيل وسداد جدية الحجز يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الحالي على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.