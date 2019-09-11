الصين تعفي منتجات أمريكية من الرسوم الجمركية

نشرت الصين الأربعاء، قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين البلدين في أكتوبر.

ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ 2018، قاما خلالها بتبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتدخل الإعفاءات المعلنة حيز التنفيذ في 17 سبتمبر ولمدة عام وستشمل 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار البحر وأدوية، وفق ما أوضحت لجنة التعريفات الجمركية في الحكومة الصينية.

وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير.

غير أن الحكومة أوضحت الأربعاء أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفية من التعريفات "في الوقت المناسب" وبعد درس المسألة.

وبالرغم من التوتر بين البلدين، تؤكد الصين والولايات المتحدة أن الحوار مستمر بينهما، وسيلتقي مفاوضون من الطرفين في مطلع أكتوبر في واشنطن.

وستدخل حيز التنفيذ واردات بضائع بقيمة إجمالية الصين الأربعاء أنها تعتزم إعفاء 16 فئة من المنتجات الأميركية من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة في سياق الحرب التجارية بين البلدين، قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة الشهر المقبل.

وأفادت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة أن الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ في 17سبتمبر، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.