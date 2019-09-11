قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، إحالة 13 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، للتحقيق لعدم توقيع انصراف في سجل الحضور والانصراف، أمس الثلاثاء، ومخالفة قواعد الانضباط الإداري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد المحافظ، في بيان له اليوم، على ضرورة تكثيف الدور الرقابي واستمرار عمل لجان الرقابة، لمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات المحلية والمصالح والمديريات الخدمية والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

وكانت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة، فاجأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، وتلاحظ لها عدم توقيع 13 من العاملين بالوحدة، في سجل الحضور والانصراف، خلال وقت انصراف العاملين وانتهاء العمل الرسمي، وذلك في إطار المرور على المنشآت الخدمية والصحية، لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.