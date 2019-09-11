كشف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، على مسارح الدولة في محافظة الإسكندرية، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

مسرحية حمام الست

يقام العرض المسرحي "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي في الشاطبي بالإسكندرية، بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، تأليف وإخراج جمال ياقوت.

يبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا عدا الأربعاء، وأسعار التذاكر 25، 50، 70، 100 جنيه.