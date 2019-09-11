أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت خلال الشهر الماضي؛ لتصل إلى 6.7%، مقارنة بأغسطس 2018، الذي سجل 13.6%، مُرجعا ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات، وكنتيجة لانخفاض أسعار سلة الغذاء، خصوصًا من الخضراوات والفواكه واللحوم، كما ورد بأحدث التقارير الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن هذا الانخفاض سيعود بالنفع على جميع فئات المواطنين. كما أشاد رئيس الوزراء بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛ لافتا إلى أن ما تحقق في هذا الصدد يرجع لكل الجهود التي تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لضبط الواردات، والعمل على زيادة معدل الصادرات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية، وتقديم المحفزات التي من شأنها الارتقاء بجودتها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب عليها، وتقليل الاعتماد على مثيلاتها الواردة من الخارج.