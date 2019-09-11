قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية، إن خيانة الوطن أمر ثقيل الوقع على السمع، وجريمة بشعة في أسفل درجات الانحطاط، ووجه قبيح لا يجمله شيء، وإثم تنوء من حمله الجبال، وعار يلاحق صاحبه أينما حل.

وأضاف رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية، أن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر أبدًا، لا مبرر لها ولا شفيع لمن يقوم بها، لافتًا إلى أن الوطن هو العرض والشرف، العزة والكرامة، ومحفظة الروح.

وتابع: "إن الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرض وشعب وهو شعور يفرض عددًا من القيم التي تدفع للحفاظ عليه، وعندما يغيب الشعور يبدأ الإحساس بعدم الارتبط بالدولة وتظهر لصاحبها انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام، وضعف المواطنة وإنكار الوطن".

وواصل: "تزداد خطورة الأمر عندما يتجاوز حدود التنكر له إلى العمل ضد الوطن في صورة من أبشع صور العقوق ونكران الجميل".