قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، إن أحداث 11 سبتمبر ذكرى أليمة راح ضحيتها آلاف الأرواح دون ارتكاب أي ذنب، مبينا أن هذا الحادث الكبير الذي هز العالم كشف أن الإرهاب يطول الجميع حتى الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أنه بعد انتهاء هذا الأحداث "رأينا شيطنة السياسة الخارجية الأمريكية".

وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشيطنة الأمريكية استغلت هذا الحادث بشكل فج لتغزو العراق وتعتدي على أفغانستان، مما سبب فوضى بالغة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي امتدت من وسط آسيا وحتى غرب أفريقيا، ولم تهدأ الأوضاع حتى اليوم، في انتهاك للمواثيق الدولية، من أجل تحقيق أطماع توسيعية في المنطقة العربية والشرق الوسط.

وتابع "الحفني"، "آخر تلك الفوضى ما سمعناه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة سوف يضم تحت سيادة إسرائيل بعض الأراضي في الضفة الغربية المحلتلة".