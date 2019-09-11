صور.. "إنها الحرب".. ماذا قالت الصحافة العالمية بعد هجمات 11 سبتمبر؟

ماذا قالت الصحافة العالمية بعد هجمات 11 سبتمبر؟

تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية لتصطدم بأهداف محددة، تتمثل في برجي مركز التجارة الدولي بمانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).. هي أحداث 11 سبتمبر 2001، تلك الذكرى الراسخة في أذهان جميع من عاش ذلك الوقت، والتي سقط نتيجتها 2996 ضحية، فضلاً عن آلاف الجرحى والمصابين.

وتحل اليوم، الأربعاء، الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر، والتي تناولتها الصحف العالمية بمزيد من الحزن والأسى، ونقلت لحظات الرعب والصدمة، وحكايات الضحايا وتفاصيل الواقعة.

وحملت الصفحات الأولى للصحف العالمية، في اليوم التالي 12 سبتمبر، عناوين تدل على حجم الكارثة الدموية التي حدثت ومدى التأثر بها، تستعرضها "الوطن" فيما يلي:

- عنونت صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية في صفحتها الأولى بجملة "إنها الحرب".

- فيما حملت الصفحتها الأولى من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عنوان "إرهابيون يختطفون 4 طائرات ويدمرون مركز التجارة العالمي وضرب البنتاجون ووقوع مئات الضحايا".

- بينما كتبت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية، عنوان "الهجوم على الولايات المتحدة".. "طائرات مختطفة تدمر البرجين التوأمين وتضرب البنتاجون في يوم الرعب".

- كما حملت الصفحة الأولى لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية عنوان "حرب على أمريكا".

- وفي صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية كان العنوان الرئيسي، "عمل من أعمال الحرب.. هجوم للإرهابيين وأعداد القتلى (مروعة)".

كما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" عنوان، "إرهابيون يختطفون 4 طائرات ويدمرون مركز التجارة العالمي وضرب البنتاجون ووقوع مئات الضحايا".

وعنونت صحيفة "شيكاجو تريبيون"، بجملة "أمتنا شهدت الشر".

أما صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية فكان عنوان صفحتها الأولى "الهجوم على أمريكا".

ونشرت صحيفة "ديترويت فري بريس" في صفحتها الأولى عنوان، "أحلك أيام أمريكا".