قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمينات لن تصبح لصرف المعاشات فقط، ولكن كيانا اقتصاديا يضيف للاقتصاد القومي للبلاد، موضحا أن الموازنة العامة للدولة ستمول منظومة التأمينات بـ 45 تريليون جنيه على مدار الـ50 عاماً المقبلة، بموجب اتفاق فض التشابكات المالية العامة للدولة، الذي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيعه اليوم.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن الحكومة تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابكات التي تراكمت على مدار الـ50 عاما الماضية في كل قطاعات الدولة، وأن وزاراته لديها تشابكات مع التأمينات والكهرباء والبترول.

وأوضح وزير المالية أن الدراسات الاكتوارية والجهاز المركزي للمحاسبات قال إن مديونية الوزارة لصالح المعاشات 898 مليار جنيه، وأنه جرى مراجعة هذا الأمر مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك التزام على الدولة المصرية بسداد تلك القيم مستقبلا، ولن يجرى اعتماد الموازنات العامة للدولة دون سداد تلك المبالغ بحكم القانون.

وأشار إلى أنه سيجرى سداد 160.5 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، تزيد على 5.7% كل عام، لتبلغ خلال 7 سنوات تريليون و336 مليار جنيه، على أن تصبح خلال 50 عاما قيمة 45 تريليون جنيه.