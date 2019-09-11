سقوط سيارة من اعلى كوبري صفط اللبن

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، إثر سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وجارٍ رفع آثار الحادث، كما جرى نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفى.