قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، والتي تستهدف كل المواليد الجدد، ستنطلق خلال الشهر الجاري كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن المبادرة تهدف لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تدريب عدد من الأطباء والممرضين بجميع محافظات الجمهورية، على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية لمستشفيات لتلقي العلاج بالمجان، وتوعية الأهالي بضرورة المتابعة.

وأكدت الوزيرة إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار التدخلات الجراحية الحرجة حققت إنجازات كثيرة منذ إطلاقها، مؤكدة على مجانية الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الصدد، وأن أكثر التدخلات الجراحية المنفذة في تلك العمليات هي عمليات القسطرة القلبية.

ووجهت "زايد" الشكر للدكتور مجدي يعقوب، لتعاون مؤسسته بشكل جاد مع الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، بالإضافة لعدد من المستشفيات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوات المسلحة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه قبل إطلاق تلك المبادرة لم تكن هناك خطة زمنية للانتهاء من تلك العمليات، ولكن بعد إطلاق غرفة العمليات المركزية للمبادرة، التي يتولاها الدكتور خالد عاطف، انطلقت المتابعة بداية من تسجيل المريض لتشخيصه وتلقيه العلاج.

وأوضحت "زايد" أنه تم إجراء أكثر من 103 ألف عملية قسطرة قلب، وأكثر من 17 ألف جراحة قلب مفتوح، و75 ألف جراحة رمد، ونحو 10 آلاف عملية مخ وأعصاب.