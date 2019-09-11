تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، الملعب القانوني بمركز شباب السلوم بعد الانتهاء من إنشائه، وتنجيله بتكلفة 800 ألف جنيه، ورفع كفاءة المدرجات بتكلفة 400 ألف جنيه لملعب مركز شباب السلوم.

وكان المحافظ تفقد، اليوم، مدينة السلوم الحدودية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في القطاعات التنموية المختلفة، ومنها القطاع الرياضي يرافقه المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام، وعادل منصور، رئيس مدينة السلوم، وخالد عبدالحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وأكد الغرابلي على إستمرارالدعم لقطاع الشباب والرياضة وتقديم خدمات متميزة تليق بأبناء السلوم.

كما تفقد المحافظ الكمين الأمني بمدخل مدينة السلوم خلال زيارته الميدانية للمدينة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وقدم الغرابلي الشكر لرجال الكمين الأمني بمدخل المدينة من الضباط والجنود مع تأكيد دورهم الهام في تأمين مدخل المحافظة من الناحية الغربية للسلوم.