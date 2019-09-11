أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بالدعوة لانعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات السبت المقبل.

وأكد "حساسين" في بيان له اليوم، أن جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر تعد بمثابة حلقة جديدة للتواصل بين القيادة السياسية والشباب وجميع المصريين الأمر الذي يعكس قرب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشباب، بهدف إعطائهم الأمل في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن المؤتمرات الوطنية كان لها دورها الكبير في تدريب وتأهيل الشباب للنهضة بالدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن جلسات "اسأل الرئيس" تمثل منصة حوار دائمة بين الرئيس السيسي والشباب، حتى تكون فرصة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة، وسماع المقترحات التي تساهم في بناء غد أفضل للوطن موضحا أن المؤتمر الوطني للشباب يتيح الفرصة للمشاركة في بناء الوطن، ومد جسور الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والشباب، من خلال طرح الرؤى والأفكار حول أهم الملفات والمحاور داخل الدولة، فضلا عن الاطلاع على حجم الإنجازات والمشروعات القومية، سواء التي يجرى تنفيذها أو التي تم الانتهاء منها.