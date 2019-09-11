واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي يجري زيارة حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، ويرافقه فيها عددًا من قيادات وزارة المالية والتخطيط لقاءاته اليوم، مع مسؤولي البنك الدولي.

ويعقد وفد اللجنة، 3 لقاءات اليوم الأربعاء، مع ممثلي والبنك الدولي بالعاصمة واشنطن وممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، ومعهد السياسة المالية، لمناقشة استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل.

وتتضمن الزيارة، عدة لقاءات أهمها مقابلة المسؤولين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، ومجلس شيوخ ولاية ميريلاند ومكتب الرئيس وحكومة ولاية بنسلفانيا ومكتب حاكم الولاية.

سيلفيا نبيل: الاجتماعات كانت على مستوى عال من الاحترافية الفنية

وقالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إنّ الاجتماعات التي عقدها وفد لجنة الخطة والموازنة بأمريكا حتى الآن "كانت على مستوى عال من الاحترافية الفنية".

وأضافت البرلمانية، أن المقابلات تجرى مع جهات اقتصادية مهمة وفعالة في المجتمع الأمريكي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي وسينعكس على جودة موازنة البرامج والأداء.

وأكدت رئيس اللجنة الفرعية، أن وفد اللجنة عقد اجتماعين أمس الثلاثاء، مع ممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، للحديث حول موضوعين رئيسيين الأول هو موازنة البرامج والاداء، والثاني مكتب الموازنة البرلماني.

ولفتت إلى أن الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ألقى كلمة تعريفية عن تطورات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء، مبينة أنها تحدثت عن بعض التفاصيل الفنية للتنفيذ والوضع الراهن الذي وصلت له التطورات برنامج التحول لموازنة البرامج والأداء.

وأضافت أن اللقاءات شهدت مداخلات من قبل محمد السبكي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وجميل حلمي مساعد وزير التخطيط للمتابعة حول موازنة البرامج والأداء.

ويرأس الوفد، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب ياسر عمرو النائب مصطفى سالم، والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، والنواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.