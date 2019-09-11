ترامب يتوعد "طالبان": الهجوم الأمريكي على الحركة سيستمر و"أقوى من قبل"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من أن ما يصفه بأنه هجوم عسكري أمريكي لم يسبق له مثيل على طالبان في أفغانستان سيستمر، بعد خمسة أيام فقط من إلغاء محادثات السلام مع هذه الحركة.

وقال ترامب في حفل بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، إن القوات الأمريكية "ضربت خلال الأيام الأربعة الماضية عدونا بصورة أقوى مما تعرضوا له من قبل وستستمر في ذلك".

وأضاف أن الأمر بشن الهجوم صدر بعد أن ألغى محادثات السلام السرية مع طالبان في نهاية الأسبوع ردا على هجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي الأسبوع الماضي.