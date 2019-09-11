أرسل زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، كلمة مصورة جرى إذاعتها خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة السياحة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

وخلال كلمته، قال بولوليكاشفيلي بالنيابة عن الجميع بمنظمة السياحة العالمية: أقدم خالص التهاني لمصر؛ حيث تظهر مصر مرة أخرى التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسؤولة ومستدامة.

‏‎وأشار إلى أن النظام الجديد لتصنيف الفنادق المصرية سوف يجعل قطاع السياحة المصري أكثر تنافسية، وأنه على ثقة بأنه سوف يُطلع الزائرين بشكل أفضل- أثناء تخطيطهم لرحلاتهم- على كيفية الاستمتاع بالعديد، مما تقدمه مصر وسيكون له أكبر الأثر في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

‏‎ كما تقدم رئيس المنظمة بالشكر لمصر لتبنيها، والتزامها نحو قيم منظمة السياحة العالمية وما نقوم به فيها.

وأضاف: لقد استطعتم دفع قطاع السياحة في السنوات الأخيرة لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي مر بها، بدءاً بتطبيق الأفكار المبتكرة ودعم ريادة الأعمال؛ ولم تشهد مصر زيادة في أعداد السائحين الوافدين فحسب، ولكن القطاع أصبح تحت قيادتكم أكثر استدامة وشمولًا ومثالًا يُحتذى به للعديد من الدول الأخرى.

وفي نهاية كلمته أعرب زوراب عن تطلعه إلى استمرار التعاون القائم مع وزارة السياحة، مؤكدا على أن منظمة السياحة العالمية على استعداد دائم لدعم القطاع في شتى الأوجه خلال السنوات المقبلة.