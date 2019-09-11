شاركت شركة سيارات أودي الألمانية بمعرض فرانكفورت المقام بألمانيا بـ":I RACE"، وهي سيارة رياضية جرى تصميمها لتقدم أداء عالي، حيث جرى تزويدها بمحرك كهربائي بالكامل، ورؤية جذابة لسيارة الغد الرياضية عالية التقنيات.

ومن حيث التصميم الخارجي للسيارة، فهي عريضة ومسطحة، مستوحاة بشكل واضح من مسار السباق.

وتتكون السيارة من مزيج من الأومنيوم والكربون والمواد المركبة، وهي تركيبة تضمن لها وزن أساسي منخفض، يقرب من طن ونصف الطن.

اتخذ مصممو أودي طريقًا جديدًا لتدفق الهواء عبر الغطاء الأمامي، ينخفض ​​الغطاء بعمق، مما يزيد من حدة المصدات، وبالتالي يتضاعف كعاكس للهواء.

تتميز بطارية الحالة الصلبة المبردة بالسائل بقدرة طاقة تبلغ 95 كيلو وات في الساعة، يوفر الشحن الكامل نطاقًا يزيد على 500 كيلومتر، ويمكن إعادة شحن البطارية في نحو 15 دقيقة، وجرى تزويدها بمحرك يولد 700 حصان وتتسارع السيارة من 0 إلى 100كم في 2.0 ثانية.