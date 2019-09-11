عدد "الوطن" غدا الخميس

تنشر «الوطن» في عددها الصادر غدا الخميس، ملفا خاصا بعنوان: «كولديرات المياه في الشوارع.. ممنوع الاقتراب»، وتكشف صور التقصير في الإشراف على «المبردات».. و«التنمية المحلية»: إدارة وصيانة «المبرد» مسؤولية صاحبه.

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