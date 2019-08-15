تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الجمعة: "قانون التأمينات الجديد.. حصن الناس الشقيانة.. ادخل عدة فئات كانت منسية تحت مظلته ورئيس صندوق العاملين: يساوي بين العامل غير المنتظم والحكومي".

وتقرأ أيضًا في عدد الغد: السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار الصناعي في سبتمبر.. تشريع جديد لإدارة المناطق الصناعية ومدن متخصصة لتعميق المكون المحلي وتقليل الاستيراد.

ورياضيًا تقرأ: الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي.. الأبيض يتحدى الغيابات وأزمة المدرب أمام "ديكاداها" في دوري الأبطال وظهور "عواد وبن شرقي وعبدالشافي" وشيكابالا احتياطي.