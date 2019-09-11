الوزراء: "تكافل وكرامة" سيستبدل الدعم المادي بفرص عمل وقروض ميسرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى توقيع اتفاقية مع البنك الدولي، اليوم، من أجل توفير 500 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج استفاد منها نحو أكثر من 9 ملايين مواطن، حيث بدأت في 2015 وانتهت في 2018.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المرحلة الثانية من البرنامج ستختلف عن الأولى، حيث ستشهد تحول الدعم النقدي إلى ما يسمى دعم إنتاجي، مؤكدًا أن برنامج تكافل وكرامة موجه إلى الأسر الأكثر احتياجا في مصر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الخطة الجديدة تعتمد على توفير فرصة عمل لأحد أبناء الأسر التي تأخذ دعم مالي من برنامج "تكافل وكرامة" بدخل ثابت، أو توفر قرضا ميسرا تستطيع من خلاله الأسرة، إقامة مشروع صغير يوفر لها ربح شهري بدلًا من أن يتم إعطائها مبلغ شهري.

وأوضح، أن القرض سيكون فائدته ضئيلة للغاية، منوها بأنه جرى مد البرنامج 3 سنوات أخرى كي يحقق نجاحات أكثر.