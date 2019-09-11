قال مصدر أمنى، إن عدد المتوفين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، ارتفع إلى 10.

وتعمل إدارة المرور على رفع حطام الحادث من المكان، وتسيير حركة السيارات.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

وحصلت "الوطن" على أسماء ضحايا الحادث، وهم:

- فهد عبد الباسط عبد الفتاح 21 عاما.

- أحمد يحيى صلاح 30 عاما.

- حلمي محمود عواد.

- أحمد إبراهيم عبد الحليم.

- مجيد أمين نصار.

- مسعد فاروق عبد الفتاح.

- رضا فايق شعبان.

إضافة إلى سيدة أخرى مجهولة، لم يجري تحديد بياناتها حتى الآن.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، أن سائق السيارة اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى سقوط السيارة.