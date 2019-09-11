كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، أن سائق السيارة اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى سقوط السيارة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب سقوط الميكروباص، انتقلت قوة أمنية من المباحث، على رأسها اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات فى رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى، وجرى نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وتابعت أنه جرى إخطار المستشار محمد حته المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثث، وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 2 آخرين، إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.