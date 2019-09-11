قاد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، أعمال القافلة الطبية التوعوية، التي نظمتها الجامعة بقرية "الكوم الأخضر" بحوش عيسى، بحضور الدكتورة إيناس محمد إبراهيم، عميد كلية التمريض، والدكتورة لوسي أبوالعلا، وكيل كلية التمريض.

وتضمنت القافلة تطبيق بعض برامج "الوقاية خيرا من العلاج" من الناحية الطبية والتوعوية والإرشادية، ومنها الكشف المبكر للسكر وضغط الدم وأيضا الكشف المبكر لسرطان الثدي، كما شملت قياسات انتروبولوجية للأطفال وتثقيف صحي وبروشورات عن التغذية، وكيفية العناية بالأطفال والحوامل، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية ومرض الالتهاب الكبدى سي.

وأكد "صالح" أن جامعة دمنهور، تهدف من خلال القوافل إلى تقديم الخدمة الطبية والتوعوية والإرشادية لسكان المنطقة، وغرس ثقافة الخدمة المجتمعية والدور التنموي للجامعة في سبيل خدمة مجتمعها، الأمر الذي يعد نموذجًا رائدًا على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن تلك القوافل تأتي في إطار الخطة التطويرية لجامعة دمنهور، والتي ترتكز على محاور ثلاثة وهي تقديم خدمة تعليمية أفضل، تطوير العملية البحثية بشكل متميز، خدمة المجتمع البحراوي، وأن تكون الجامعة بيت خبرة للمجتمع ككل بما يتيح الاستفادة من العملية التعليمية والنشاط البحثي لتنمية وخدمة المجتمع وتوفير منظومة غذاء آمن ومجتمع صحي على قدر كبير من الوعي.