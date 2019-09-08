تقدم 14 أستاذا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات بالمجلس الأعلى للجامعات، للترشح إلى منصب رئيس جامعة دمنهور، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الحالي، في ديسمبر القادم، والذى تقدم بأوراقه ضمن المتقدمين، للترشح على منصب رئيس الجامعة لفترة ثانية.

ومن بين المرشحين 9 أساتذة من جامعة دمنهور، واثنان من جامعة كفر الشيخ، وآخران من جامعتي الإسكندرية والمنوفية، إضافة إلى رئيس الجامعة الحالي، للفوز بمنصب رئيس جامعة دمنهور، عن الفترة القادمة التى تبدأ من أول يناير 2020 ولمدة 3 سنوات.

والمتقدمون للترشيح هم الدكتور أحمد إبراهيم أحمد خضر، أستاذ بقسم الكيمياء وعميد كلية العلوم الأسبق بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة زينب دردير علام، أستاذ بقسم العلوم الأساسية وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة الأسبق بجامعة دمنهور، والدكتور أشرف عبد المحسن الشرابي، أستاذ ورئيس قسم التشريح وعلم الأجنة ووكيل كلية الطب البيطري لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق بجامعة دمنهور، والدكتورة ماجدة مجدى محمد فهمي، أستاذ كيمياء وبيولوجيا البيئة بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبد الله درويش، أستاذ الرياضيات البحتة والقائم بعمل رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة دمنهور، والدكتور عبد الرحمن عبد الستار أبو رواش، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا والطفيليات ووكيل كلية الطب البيطري لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق بجامعة دمنهور، والدكتور المغربي محمد أبو الحديد المغربي، أستاذ بقسم الفيزياء وقائم بعمل عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور.

كما تقدم كلا من الدكتور رمضان أحمد عبد الفتاح الدوماني، قائم بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، والدكتور فتحي درويش محمد موسى عشيبة، أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة دمنهور، والدكتور نهلة أحمد محمد قنديل، أستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة السويس، والدكتور حلمي أبو الفتوح عبد الخالق عمار، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة المنوفية، والدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور الحالي والذى تنتهى فترة رئاسته للجامعة فى آخر شهر ديسمبر المقبل، والذى تقدم بأوارق ترشحه على منصب رئيس الجامعة لفترة ثانية، والدكتور كارولين كامل عبد العزيز، أستاذ الفسيولوجيا الطبية المقارن وعميد كلية العلوم السابق بجامعة دمنهور، والدكتور عادل السعيد إبراهيم البنا، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي وعميد كلية التربية بجامعة دمنهور لمدة فترتين سابقا.