أعلنت محافظة الدقهلية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرح 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر غدا، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحي تتراوح ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحافظة أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحده صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد وسيتم إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

وسيتعامل المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية مع الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات.

ويمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035، أو من خلال الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية www.dakahliya.gov.eg.

كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقعتا بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر والقليوبية والصف، وينص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، وسيقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلا حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.