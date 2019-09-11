صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد مؤتمر القضية السكانية

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مؤتمر القضية السكانية والتنمية للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ودور منظمات العمل الأهلي في مواجهة خطر النمو السكاني، الذي نظمته المحافظة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم والأسرة، بمشاركة جمعيات العمل الأهلية والمجتمع المدني.

وقال المحافظ خلال كلمته إن ملف الزيادة السكانية يعدّ من أبرز الملفات التي تواجهها الدولة فهو بمثابة التحدي الاكبر الذي يؤثر سلبا على جهود التنمية في مختلف المجالات، ومن هنا أدركت الدولة حتمية مواجهة ذلك التحدي بطرق غير تقليدية، وبالمشاركة مع الجميع والتكامل في الجهود من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للوصول لأقل معدلات الإنجاب، ونظراً لما تمثله الزيادة السكانية من خطورة على المجتمع كان لابد من بحث كا الآليات والمقترحات بشأن مواجهة تلك الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع وتؤثر في الناتج القومي ومن هنا يبرز الدور الوقائي للحد من مشكلة الانفجار السكاني.

وأضاف "طه" أن مواجهة تلك المشكلة من خلال التوعية المباشرة والندوات ووسائل الاعلام المختلفة، إضافة إلى التوعية المجتمعية والتي تأتي من خلال مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وما تمثله من مؤسسات وجمعيات أهلية كذا الدور التي تقوم به وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة وكذا الجامعة إضافة إلى الكيانات الدينية الذي يتضمن الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وأشار إلى أن الجامعة المؤسسة الأهم في تحقيق تلك الرسالة التوعوية باعتبار تأثيرها القوي في الأوساط الاجتماعية، وذلك من خلال رافدها الذي لا ينضب عبر مئات الخريجين سنوياً والذين بدورهم يتوزعون بين مؤسسات الوطن معلمين ومرشدين ومثقفين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين، ويمثلون النموذج العملي التطبيقي الذي يوظف تلك الخبرات في ميدان الحياه الزوجية، حيث أن خريجي الجامعات على مفترق الطرق أما أن يعملوا كما فعل آباؤهم وأما أن يشرعوا في بناء أُسر نموذجية وفقاً لما نهلوا من جامعتهم التي تعطي بلا حدود باعتبارها المؤسسة المطلعة لتنمية وعي طلابها بشكل كامل يتفق مع حاجات المجتمع وتطلعات الأمة في كافة مجالات الحياة.

أشار محافظ كفر الشيخ، الى أن المؤسسات الدينية تعتبر على قمة هرم التوعية بمخاطر المشكلة السكانية ممثلة في الأزهر والأوقاف والكنيسة، ودورها البارز في التوعية داخل المساجد والكنائس بأضرار الزيادة السكانية وخطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات وأثارها السلبية على المجتمع.

وقدم المحافظ الشكر للدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، والقائمين على العمل، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجميع المشاركين، لجهودهم المبذولة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015- 2030، لافتًا إلى أن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وفرع الجمعية بمحافظة كفرالشيخ.

حضر المؤتمر الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.