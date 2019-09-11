حادث مؤسف شهدته منطقة صفط اللبن، حيث سقط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، نتيجة اصطدام السائق بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى لسقوط السيارة، حسبما كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الواقعة.

الحادث تسبب في سقوط عدد من الوفيات والمصابين، إذ ارتفع عدد المتوفين من 5 إلى 8 وفيات، قبل أن يستقر على 10 حتى الآن، حسب تأكيد مصدر أمني، وتعمل إدارة المرور على رفع حطام الحادث من المكان، وتسيير حركة السيارات.

حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، يعد امتدادًا لمثل تلك الحوادث التي تكررت كثيرًا في الفترة الأخيرة، ففي شهر مارس الماضي، أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى أرض اللواء، وفي أبريل، لقي شخصان مصرعهما، إثر سقوطهما بسيارة من أعلى نزلة كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر.

وفي شهر مايو، تعرض 3 أشخاص للإصابة إثر سقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري بولاق إلى داخل وحدة مرور العجوزة، وبعدها بشهر، لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل من أعلى كوبري بردين بمحافظة الشرقية.

الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أكد أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الكوبري أن يتمتع بأقصى درجة امتصاص لصدمة الاصطدامات ومنع السيارات من السقوط، مشيرا إلى أن تصميم وشكل السور الحديدي للكوبري يؤثر في مدى امتصاصه للصدمة.

مهدي أضاف لـ"الوطن" أن درجة تسليح السور وطريقة ربطه بجسم الكوبري لهما دور كبير في منع تلك الحوادث، إلا أنه مهما بلغت قوة السور فإنه مصمم لتحمل قوة صدمة معينة، يمكن بعدها ألا يتحملها، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل 68% من مسببات حوادث الطرق.

ولفت أستاذ الطرق إلى عدة عوامل أخرى تتحكم في وقوع مثل تلك الحوادث، مثل السرعة التي تسير بها السيارة، ومدى ملائمتها ومناسبتها للاستعمال وجودة الفرامل والإطارات وعجلة القيادة، بالإضافة إلى حالة السائق نفسه، وما إذا كان ملتزمًا بقواعد القيادة وغير مجهد ولا يتعاطى المخدرات من عدمه.

من جانبه، يشدد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق على ضرورة وجود حواجز على الكباري يمكنها امتصاص أي صدمة والقدرة على رد السيارة للطريق مرة أخرى وعدم سقوطها حال اصطدامها بها، خاصةً أن المعتاد أن الصدام بسور وحاجز الكوبري يكون جانبيًا وغير قوي.

وأوضح عقيل لـ"الوطن"، أن تلك الحواجز لا بد أن تكون خرسانية وارتفاعها لا يقل عن 90 سم، كما أنه يتم تصميمها بشكل معين يمكنها من امتصاص صدمة السيارة بها والحفاظ عليها من السقوط، كما أنها يجب أن تكون سميكة بالشكل الذي يسمح لها بالتماسك أمام صدمة السيارة.