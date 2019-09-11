قالت الفنانة أصالة، إنها تشعر بالخوف بسبب ألبومها الجديد، لأنها تعمل عليه منذ مدة طويلة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "شغالة على الألبوم حوالي 3 سنوات أو أكتر وتعبت فيه، وغيرت شكل أدائي، وبحب أطلع دايما جديدة"، مضيفة مازحة: "زي مبحب أغير شعري طول الوقت".

وتابعت: "قدمت أغاني كتير بعيدة عن اللون الشرقي، وعملت كذا أغنية لكذا فيلم وبتوحد مع الأغنية".

واستطردت: "وأنا في الاستديو بيدخل المصور ويصور لمدة أربع دقايق مش أكتر إلا إني لقيته قاعد على الأرض وفي حالة تانية خالص، وفي قمة اندهاشه".

واستطردت: "بحب أبقى على راحتي وأنا بغني، ودايما بحب أحافظ في الأغاني بتاعتي إني أقدم لجمهوري القديم اللي متابعني من سنين اللي هو بيحبه".